Зрители поддержали Аню, благодаря чему ситуация не оказалась катастрофичной.

На днях украинская певица Анна Тринчер выступила в Одессе. Жители и гости города встречали ее бурными аплодисментами. Они подпевали артистке и поддерживали ее даже тогда, когда случился курьез.

Во время выступления знаменитости в зале неожиданно погас свет и выключилась вся аппаратура. При этом ни Аня, ни зрители не сдались. Люди в зале начали доставать телефоны и включать фонарики, а Тринчер продолжала с ними взаимодействовать даже в полных сумерках.

"Одесса не сдалась! Все начали громко аплодировать, кричать и поддерживать меня", - поделилась впечатлениями Тринчер.

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В итоге концерт все же состоялся. Все остались довольны.

Напомним, ранее Анна Тринчер попала в больницу. Она не рассказала, что с ней произошло, однако показалась под капельницей. Перед очередным концертом ей сделали укол из-за ее плохого самочувствия.

Кроме того, артистка получила травму во время съемок клипа "Очі". Она упала, в результате чего на ее руках было множество синяков.

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