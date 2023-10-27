Это произошло прямо на концерте Поляковой.

Мужа певицы Оли Поляковой "застукали" в объятиях другой женщины. Он мило общался и лежал на груди у режиссера Елены Винярской, пока его супруга выступала на сцене.

"Дорогая Оля, пока ты репетируешь свой концерт, твой муж в полной сохранности. Владюшечка под нашей опекой", - говорит Винярская на опубликованном в Instagram видео.

Вадим Буряковский в этот момент улыбался и охотно прикладывал голову к пышной груди Винярской. Более того, он сказал, что супруга разрешает ему подобное делать.

Интересно, что Оля Полякова и Вадим Буряковский женаты уже почти 20 лет. У них есть две дочери - Мария и Алиса. Несмотря на долгую совместную жизнь у пары тоже возникают кризисы.

В одном из интервью Полякова говорила, что они с супругом даже жили отдельно какое-то время. Кроме того, она рассказывала, что у них отдельные спальни и разный ритм жизни.

Отметим, Винярская - украинский режиссер, которая снимала клипы для Оли Поляковой, Светланы Лободы, Олега Винника, Алины Гросу, Камалии и даже Михаила Поплавского.

Напомним, ранее Оля Полякова ответила на слухи о романе с защитником Азовстали.

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