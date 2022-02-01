Актриса пережила буллинг в детстве.

Украинская актриса Ольга Сумская в эксклюзивном интервью УНИАН рассказала, что в детстве и юные годы она пережила травлю со стороны сверстников.

"Я родилась в династии известных актеров Сумских, и в связи с этим постоянно приходилось сталкиваться с неприятным поведением в мою сторону как в школе, так и в институте. Поверьте, мне известно, что такое детский и юношеский буллинг. Издевательства, зависть и неприятные выказывания за глаза, - все это было", - рассказала актриса.

Также она дала совет молодому поколению, которое часто не задумывается над тем, как больно могут задеть слова.

Читайте такжеСофия Ротару переболела коронавирусом: "Омикрон" дал осложнения"Я бы посоветовала молодому поколению быть осторожным в выражении мнения о других, ведь оно может больно задеть. А тем, кто уже столкнулся с острыми высказываниями, хочу сказать, чтобы уважали и верили в себя, не слушая плохое в свой адрес", - добавила Сумская.

Напомним, ранее Ольга Сумская раскрыла секрет шокирующего похудения.

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