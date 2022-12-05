Девушке не понравилось, что посетители заведения пели на украинском языке.

Москвичка начала крушить караоке-бар, когда посетители начали петь песню украинской группы "Океан Эльзы".

Как сообщает SHOT, девушка по имени Анастасия с мужем отдыхала в заведении, где соседняя компания заказала песню "Я не здамся без бою". Россиянам это не понравилось, поэтому супруг Анастасии позвонил в полицию и сообщил, что другие жители страны исполняют "националистические украинские песни".

Однако Анастасия решила не дожидаться приезда полиции и начала крушить все вокруг. Она начала бить по аппаратуре, а затем крошить посуду. В результате в полицию обратились уже сотрудники караоке-бара, чтобы правоохранители приехали и усмирили посетительницу.

Видео дня

Также отмечается, что исполнители песни группы "Океана Эльзы" сбежали из заведения до приезда полиции. А вот Анастасию и ее мужа отвезли в отделение, где составили на них протокол за хулиганство.

Напомним, ранее в СМИ начало распространяться видео, где Лепс в состоянии алкогольного опьянения стал участником уличной драки возле одного из местных баров.

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