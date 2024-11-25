Травести-дива считает, что звезды боятся говорить на камеру.

Известная блогер и телеведущая Анна Алхим, более известная как Неугомонная Монро, высказала свое мнение относительно поведения украинских артистов во время интервью. Она считает, что многие знаменитости боятся общаться с журналистами и избегают ответов на неудобные вопросы, что свидетельствует об их плохой подготовке к медиа-взаимодействию.

Своими наблюдениями Монро поделилась в интервью проекту "Тур со звездами" на радио Люкс ФМ. Блогер отметила, что актеры часто пугаются журналистов, поскольку не знают, как реагировать на острые вопросы.

"Сейчас такая мода - бояться что-то сказать. Я думаю, артисты и люди, которые строят свои личные бренды, боятся, потому что не знают, что отвечать на те вопросы. Хотя это прокол команды, которая не прогоняет возможные вопросы", - подчеркнула Монро.

Она убеждена, что вместо того, чтобы уклоняться от ответов, молчать или "позорно убегать", звезды должны четко формулировать свою позицию или просто признавать, что не владеют информацией по определенному вопросу.

"Просто скажите, что не знаете!" - призвала блогерша.

Монро активно ведет социальные сети, где комментирует актуальные события и делится своими мыслями с подписчиками.

Блогер убеждена, что открытость и честность в общении с медиа является залогом успешного публичного имиджа. Она призывает украинских звезд быть более ответственными и готовыми к диалогу с журналистами.

Напомним, Монро со страхом вспоминает визит в военкомат.

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