Автором съемки выступил известный итальянский фотограф Паоло Роверси.

Известная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи вместе с 16-летней дочерью Девой снялись в одинаковых нарядах для обложки глянцевого журнала Vogue.

Фото обложки у себя в Instagram опубликовала Дева Кассель.

На обложке мама с дочкой позируют в черных атласных платьях бренда Dolce & Gabbana и темных колготках. Волосы Моники Беллуччи убраны назад, а у Девы Кассель заплетены в длинную косу.

Известно, что автором съемки выступил известный итальянский фотограф Паоло Роверси.

Читайте такжеЗнаменитая Моника Беллуччи снялась в чувственной фотосессии для модного глянца«Королевы», «Дочь вся в маму», «Потрясающие мама и дочка», «У меня нет слов! Вы обе очаровательны», – отреагировали фанаты в комментариях под фото.

Посмотреть на фото можно по ссылке.

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Автор: Катерина Шварц