Известная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи вместе с 16-летней дочерью Девой снялись в одинаковых нарядах для обложки глянцевого журнала Vogue.
Фото обложки у себя в Instagram опубликовала Дева Кассель.
На обложке мама с дочкой позируют в черных атласных платьях бренда Dolce & Gabbana и темных колготках. Волосы Моники Беллуччи убраны назад, а у Девы Кассель заплетены в длинную косу.
Известно, что автором съемки выступил известный итальянский фотограф Паоло Роверси.
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Посмотреть на фото можно по ссылке.
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