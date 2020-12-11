Знаменитая актриса Моника Беллуччи опубликовала в Instagram очередной снимок. На этот раз она порадовала фанатов архивным фото.
Читайте такжеВ блузке и без юбки: Моника Белуччи позировала в пикантном образеНа фото звезда запечатлена в белом корсетном платье с акцентом на декольте, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж.
"Из моего архива ... Хорошего дня", - подписала снимок актриса.
Она отметила что фото сделано фотографом Джастином-Джулиусом Сантосом.
Поклонники актрисы пришли в восторг от снимка. Они отметили, что и тогда и сейчас Беллуччи хороша собой и поражает их своей сексуальностью.
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