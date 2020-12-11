Звездная итальянская актриса поделилась архивным снимком.

Знаменитая актриса Моника Беллуччи опубликовала в Instagram очередной снимок. На этот раз она порадовала фанатов архивным фото.

Читайте такжеВ блузке и без юбки: Моника Белуччи позировала в пикантном образеНа фото звезда запечатлена в белом корсетном платье с акцентом на декольте, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж.

"Из моего архива ... Хорошего дня", - подписала снимок актриса.

Она отметила что фото сделано фотографом Джастином-Джулиусом Сантосом.

Поклонники актрисы пришли в восторг от снимка. Они отметили, что и тогда и сейчас Беллуччи хороша собой и поражает их своей сексуальностью.

Новости по теме

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ирина Погорелая