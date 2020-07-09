Моника Беллуччи показала грудь в соблазнительном боди
17:32, 09 июля 2020Звезды
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Актриса надела черное облегающее боди.
Моника показала фото / фото instagram.com/monicabellucciofficiel
Известная актриса и модель Моника Беллуччи опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в черном боди.
Элегантное боди идеально подчеркнуло пышную грудь модели. Большей сексапильности фото добавила белоснежная постель и белая рубаха, которую Моника накинула поверх боди.
Моника в боди / фото instagram.com/monicabellucciofficiel
Как сообщал УНИАН, Моника Беллуччи предстала в сексуальном образе.
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