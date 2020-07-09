Моника Беллуччи показала грудь в соблазнительном боди

Актриса надела черное облегающее боди.

Известная актриса и модель Моника Беллуччи опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в черном боди. Элегантное боди идеально подчеркнуло пышную грудь модели. Большей сексапильности фото добавила белоснежная постель и белая рубаха, которую Моника накинула поверх боди. Как сообщал УНИАН, Моника Беллуччи предстала в сексуальном образе. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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