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Моника Беллуччи показала грудь в соблазнительном боди

17:32, 09 июля 2020
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Моника показала фото / фото instagram.com/monicabellucciofficiel

Элегантное боди идеально подчеркнуло пышную грудь модели. Большей сексапильности фото добавила белоснежная постель и белая рубаха, которую Моника накинула поверх боди.

Моника в боди / фото instagram.com/monicabellucciofficiel

Как сообщал УНИАН, Моника Беллуччи предстала в сексуальном образе.

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