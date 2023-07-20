Он хотел бы от нее избавиться, но пока не в силах это сделать.

Украинский певец Монатик рассказал, что уже много лет пытается избавиться от одной вредной привычки, но пока у него не получается. Он хотел бросить курить, но из-за стресса в связи с войной не смог. Артист считает, что это глупая привычка.

"Я зависим от никотина. Я пока не могу преодолеть желание покурить папиросу. Особенно во время всего того, что сейчас происходит в Украине", - честно признался Монатик в интервью Славе Демину.

Также он выразил переживание на счет того, что и его дети могут начать курить. Однако он верит, что сыновья все же пойдут в их маму Ирину. По словам Монатика, она даже никогда не пробовала курить.

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Кроме того, он отметил, что не будет ругать детей, если те начнут курить. Его подход к решению этой проблемы будет более дипломатичным. Он просто расскажет сыновьям обо всех негативных последствиях и будет надеяться, что они прислушаются к нему.

Напомним, ранее Монатик впервые ответил на упреки о своем бегстве из Украины. По его словам, нужно поддерживать людей, которые возвращаются на родину, а не травить их.

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