3-летняя Тиа является фанаткой "Аквамена".

Американский актер Джейсон Момоа записал трогательное видео для маленькой дочки "Скалы" Дуэйна Джонсона, которая на днях отпраздновала свой третий день рождения и является настоящей фанаткой "Аквамена".

Видео сюрприза "Скала" опубликовал в Instagram.

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Накануне актер-силач в шутку пожаловался подписчикам, что дочь Тиа заставила его после завтрака нарисовать Аквамена, чтобы повесить супергероя в своей комнате.

Джейсон Момоа, который и сыграл роль Аквамена в одноименной американской ленте, без ответа не остался. На день рождения Тии актер позвонил семье. Трогательное поздравление впоследствии опубликовал Дуэйн.

Момоа сказал, что очень любит Тию и ее папу, и извинился, что пока не может поздравить лично. "Аквамен" пообещал позже вручить подарки имениннице и ее 5-летней сестренке.

"Спасибо, брат, что сделал праздник моей дочери незабываемым. Ее реакция бесценна. Я тоже тебя люблю", – поблагодарил Дуэйн коллегу.

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Автор: Яна Ставская