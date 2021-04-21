Американский актер Джейсон Момоа записал трогательное видео для маленькой дочки "Скалы" Дуэйна Джонсона, которая на днях отпраздновала свой третий день рождения и является настоящей фанаткой "Аквамена".
Видео сюрприза "Скала" опубликовал в Instagram.
Читайте такжеБилли Айлиш заподозрили в романе с начинающим актером
Накануне актер-силач в шутку пожаловался подписчикам, что дочь Тиа заставила его после завтрака нарисовать Аквамена, чтобы повесить супергероя в своей комнате.
Джейсон Момоа, который и сыграл роль Аквамена в одноименной американской ленте, без ответа не остался. На день рождения Тии актер позвонил семье. Трогательное поздравление впоследствии опубликовал Дуэйн.
Момоа сказал, что очень любит Тию и ее папу, и извинился, что пока не может поздравить лично. "Аквамен" пообещал позже вручить подарки имениннице и ее 5-летней сестренке.
"Спасибо, брат, что сделал праздник моей дочери незабываемым. Ее реакция бесценна. Я тоже тебя люблю", – поблагодарил Дуэйн коллегу.
Вас также могут заинтересовать новости
- Анджелина Джоли рассказала об изменениях в жизни после развода с Брэдом Питтом
- Три поколения: Оля Полякова похвасталась молодой мамой и дочерьми (фото)
- Умер любимый продюсер Квентина Тарантино
- "Будем откровенны": певица Lizzo показала обнаженное тело без фотошопа (фото)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram