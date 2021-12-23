Барбара Брыльска проходит реабилитацию.

Известная польская актриса Барбара Брыльска, сыгравшая одну из главных ролей в советском фильме "Ирония судьбы или С легким паром", призналась, что имеет серьезные проблемы со здоровьем.

В 2020 году она рассказывала, что борется с онкологическим заболеванием и страдает от болей в спине. Сейчас же, говорит Брыльска, у нее сломан позвоночник. Об этом она сказала в комментарии порталу PopCornNews.

"Боюсь, не дождетесь [встречи]. Потому что я больная, голос у меня сейчас сильно плохой. Надо подождать, я очень не в форме. Молюсь. Я не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник... вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит - реабилитация и так далее. Я не в форме - в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю", - призналась она.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года умер звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков. Ему было 82 года. Комментируя его смерть, Брыльска призналась, что очень любила коллегу. "У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком", - призналась тогда она.