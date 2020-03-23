Звезда "Иронии судьбы" больна раком

У 78-летней актрисы Барбары Брыльской врачи диагностировали рак языка.

Известная польская актриса Барбара Брыльска, которая прославилась в СССР после фильма "Ирония судьбы или С легким паром" борется с онкологическим заболеванием и страдает от болей в спине.

У 78-летней актрисы врачи диагностировали рак языка, передает СтарХит.

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О своем диагнозе артистка предпочитает не распространяться. А на прямой вопрос, "правда ли, что у нее страшная болезнь" ответила совершенно спокойно.

"Ну и что? Не буду говорить о ней. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время", - сказала актриса.

Звезда кино проживает в Варшаве. Одно из любимых мест Барбары - дача в Гульчево, которая находится в 80 километрах от столицы Польши. Актриса обожает проводить время на природе.

Не обошли стороной пани Брыльску и новости о коронавирусе, эпидемия заставила ее еще сильнее беречь свое здоровье.

"Я из дома не выхожу, - продолжает актриса. - Все сидят там, тем более люди старшего поколения. Как проходят дни? Приезжает сын Людвиг, помогает в семейных делах, я же занимаюсь кошкой. Мне очень нравится сельская жизнь. Здесь я не крашусь и хожу, как хиппи. Мне большего не надо".