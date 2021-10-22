Александра Кучеренко уже много лет живет в столице, но время от времени приезжает на малую родину.

Жена украинского путешественника и телеведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова, Александра Кучеренко, порадовала поклонников новым снимком. Девушка показала аутфит, который идеально подойдет для теплой осени.

Новая фотография появилась на личной странице в Instagram Александры.

Читайте также"У меня есть девушка...": украинская певица рассказала о своей сексуальной ориентацииТелезвезда позировала в джинсах, красном гольфе и черной косухе. Стильный look она соединила с белыми кроссовками. Александра, которая несколько лет живет в столице, рада вернуться в родной город.

"Это город мог бы с легкостью возглавить рейтинг самых красивых городов Украины осенью! И ему точно принадлежит часть моего сердца", — подписала девушка.

"Красавица! Ну как вам удается быть такой хрупкой и худенькой", "Прекрасное фото", "Вы – прямое доказательство того, что в Днепре живут самые красивые", "Класс", — отметили пользователи сети.

Александра Кучеренко: от студентки журфака до жены известного телеведущего

Жена Дмитрия Комарова родилась 26 ноября 1997 года в Днепре. В 2016 году Александра Кучеренко участвовала в конкурсе красоты "Мисс Украина", ей удалось завоевать корону и титул. Амбициозная девушка работает на телевидении и снимается в различных фотосессиях.

Кучеренко в 2019 году вышла замуж за Дмитрия Комарова. Об отношениях пары стало известно только после росписи, а их венчание состоялось в Израиле. Медовый месяц молодожены провели на Мальдивских островах.

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Автор: Каролина Гайдук