Эшли Грэм родила в январе.

Популярная американская plus-size модель Эшли Грэм впервые показала своих новорожденных близнецов.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

"Мои мальчики были лучшими учителями и самым большим напоминанием о том, что я могу делать сложные вещи. Это было нелегко, но оно того стоило. До сих пор не могу поверить, что у меня трое детей", – написала она в подписи к фото.

"Не могу дождаться, чтобы скоро поделиться с вами своими родами и послеродовым путешествием", – добавила модель.

Как известно, 34-летняя Эшли Грэм стала трижды мамой в январе текущего года. Детей модель с супругом Джастином Ирвином назвали Романом и Малачи.

Модель родила на 40-й неделе беременности. Она еще удивлялась, что вынашивает близнецов так долго.

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