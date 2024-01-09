Девушка тяжело переживала критику.

Недавно блогерша-миллионник Даша Квиткова пообщалась с подписчиками. Девушка откровенно ответила на вопрос "Был ли период, когда было тяжело пережить хейт?"

"Конечно, был. Я раньше воспринимала хейт максимально близко к сердцу. Где-то могла плакать из-за того, что какая-то "Тамара тридцать пять два нуля" написала мне отрицательный комментарий", - отметила Даша.

Далее она поделилась своими лайфхаками, которые помогают больше так эмоционально не реагировать.

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"Я не хочу, чтобы другие люди, их мнение и настроение влияли на мою жизнь, на мое ментальное здоровье, на мое желание вести блог. Это моя жизнь, и я буду проживать ее так, как я хочу, а не так, как хочет кто-то", - написала Квиткова.

Впоследствии блогерша добавила, что лучшее, что стоит сделать - это не реагировать на критику, если она неконструктивна. Также девушка отметила, что все хейтеры - это люди, которые имеют глубокие раны внутри и собственную боль.

"Я никогда не видела счастливого человека, сидящего и выписывающего негатив. Человека, которому бы хватало времени на хейт других, когда у него насыщенная жизнь и успешная работа", - написала блогерша.

Напоследок Квиткова сказала, что нужно помнить - тот, кто пишет хейт чувствует себя хуже, чем вы.

Даша не скрывает, что работает с психотерапевтом и все свои проблемы и вопросы прорабатывает с ним.

Кстати, недавно бывший Даши Квитковой - ведущий Никита Добрынин - рассказал, что они расторгли свой церковный брак. Пара сходила к священнику и объяснила, что уже не вместе. Но им удалось сохранить дружеские отношения ради общего сына Льва.

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