Известная американская модель Кендалл Дженнер откровенно рассказала о своих панических атаках и как она с ними боролась.
Читайте такжеСупермодель Эмили Ратаковски показала идеальную фигуру после родов (фото)Интервью модели размещено на YouTube-канале Vogue.
Знаменитость приняла участие в проекте Open Minded о психическом здоровье.
Девушка призналась, что в прошлом сталкивалась с подобными проблемами и поделилась личным опытом.
«Два или три года назад у меня начались очень сильные приступы панических атак. Я внезапно испытывала страх среди сна. У меня было учащенное сердцебиение, я не могла дышать. Мне было очень плохо»,– призналась Кендалл Дженнер.
По ее мнению, о таких проблемах важно рассказывать друг другу.
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