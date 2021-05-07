Знаменитость приняла участие в проекте Open Minded о психическом здоровье.

Известная американская модель Кендалл Дженнер откровенно рассказала о своих панических атаках и как она с ними боролась.

Читайте такжеСупермодель Эмили Ратаковски показала идеальную фигуру после родов (фото)Интервью модели размещено на YouTube-канале Vogue.

Знаменитость приняла участие в проекте Open Minded о психическом здоровье.

Девушка призналась, что в прошлом сталкивалась с подобными проблемами и поделилась личным опытом.

«Два или три года назад у меня начались очень сильные приступы панических атак. Я внезапно испытывала страх среди сна. У меня было учащенное сердцебиение, я не могла дышать. Мне было очень плохо»,– призналась Кендалл Дженнер.

По ее мнению, о таких проблемах важно рассказывать друг другу.

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Автор: Катерина Шварц