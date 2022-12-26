Девушка ответила на самые популярные вопросы поклонников.

Участница 12 сезона шоу "Холостяк" Катя Лозовицкая рассказала, что на проекте их не отпускали с девочками гулять без сопровождения редакторов. Она призналась, что и с главным героем Алексом Топольским им не разрешали общаться вне камер.

По ее словам, как только выключались камеры, их разводили буквально за руки по разным углам.

"Общались только под прицелом камер. Этого правила все придерживались очень строго на проекте. Как только выключались камеры, нас за руки разводили по разным сторонам комнаты. Коммуницировать можно было только глазами", - поделилась Лозовицкая в инста-сториз.

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Девушка добавила, что была очень закрытой на проекте, почти ни с кем не общалась. Поэтому ее часто не понимали.

Напомним, ранее Алина Ершова из "Холостяка" прервала молчание и назвала реальную причину своего ухода. По ее словам, она ушла по собственному желанию.

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