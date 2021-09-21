Модель станет многодетной матерью.

33-летняя американская plus-size модель Эшли Грэм опубликовала в инста-блоге видео, на котором ей делают УЗИ. Оказалось, что девушка беременна двойней и родит своему супругу двух мальчиков.

"Ты что, шутишь", - выпалил муж модели Джастин Эрвин.

Отметим, что Эшли Грэм и Джастин Эрвин познакомились в 2009 году в церкви. Пара поженилась 14 августа 2010 года. 18 января 2020 года модель родила сына - Айзека Менелика Джованни Эрвина.

"Вау, круто. Поздравляю", "Вау, вау, вау, мама троих парней", "Какие вы счастливые", "У тебя будет самая веселая семья", - пишут поклонники в комментариях.

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Модель родилась 30 октября 1987 года в столице штата Небраска. Грэм выступала в старших школах о проблемах изображения и принятия тела.

Она снималась для многих глянцевых журналов-Glamour, Elle UK, Vogue, Harper's Bazaar, O Magazine.

В ходе Full Figured Fashion Week (Недели моды для полных дам) 2012 - она была названа моделью года.

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Автор: Диана Могилевич