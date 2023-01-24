Военнослужащая с позывным "украинская Жанна д'Арк" поделилась подробностями своего самочувствия на 29 неделе беременности.

Военнослужащая Евгения Эмеральд, которая известна как "украинская Жанна д'Арк", рассказала о самочувствии во время второй беременности. Сейчас она находится на 29 неделе. Защитница призналась, что у нее часто происходят эмоциональные скачки, из-за которых она ссорится с близкими. Также ее долго мучил токсикоз. Около месяца она не могла встать с кровати, но сейчас ситуация немного стабилизировалась.

"Конечно, не так это все представляла во второй раз. Беременность тяжелая. Нервная, эмоциональная. Очень много слез было. Очень сильный токсикоз до 7-го месяца. Я ссорилась с близкими и друзьями. Мне теперь стыдно за это, но в моменте что-то будто мной управляло, и то была не я… Или это война так отразилась, или это гормоны, я не знаю. Иногда какая-то мелочь казалась мне горем вселенского масштаба. Был один месяц, когда я тупо лежала, почти не вставала. Но сейчас все изменилось", - рассказала в своем блоге снайперша.

Отдельно она отметила, что мужчинам нужно запастись терпения, если их женщины ждут ребенка.

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"Хочу отдельно пожелать мужчинам выдержки, понимания и поддержки в этот особый период, когда женщина в положении. Для нас это невероятно важно", - резюмировала Эмеральд.

Стоит отметить, что уже известно пол ребенка - снайперша ждет девочку.

Кто такая Евгения Эмеральд

До 24 февраля 2022 года была предпринимателем, занималась ювелирным делом, однако после начала полномасштабной войны решила защищать свою страну и стала снайпером полка специального назначения НПУ "Сафари". Осенью 2022 года она вышла замуж за военнослужащего, а вскоре сообщила, что ждет ребенка.

Напомним, беременная снайперша Эмеральд рассказала, за что ее травят.

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