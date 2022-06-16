Владимир Остапчук дал откровенное интервью, в котором рассказал об отношениях с Киркоровым.

Уже давно не секрет, что в российском шоу-бизнесе есть много артистов нетрадиционной ориентации. В их число приписывают Николая Баскова, Андрея Малахова, Филиппа Киркорова и многих других. При этом все они скрывают свою ориентацию и даже прикрываются браками с женщинами.

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук дал откровенное интервью Славе Демину, в котором рассказал, что общался с Филиппом Киркоровым. Более того, однажды они встретились за границей и провели дружеский ужин.

Демин спросил, проявлял ли Киркоров более романтическое внимание к Остапчуку. Владимир ответил, что российский певец писал ему в социальных сетях и даже отправлял скриншоты голосования за его пару, когда Остапчук участвовал в "Танцах со звездами".

Слава пошутил, что это и были "подкаты" со стороны Киркорова, но Владимир твердо ответил, что они эту тему напрямую не обсуждали.

"Мне бы хотелось думать, что он (Киркоров, - УНИАН) увидел во мне мужчину, с которым хотел бы провести вечер. Мне это греет душу. Но я не такой ориентации. Я люблю женщин", - сказал Остапчук.

Напомним, ранее Владимир Остапчук и Алексей Суханов поскандалили в прямом эфире из-за русских песен.

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