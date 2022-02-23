Наталья Болюх еще больше заинтриговала поклонников.

Недавно всю сеть облетел снимок, на котором российский артист Григорий Лепс обнимает и целует в висок украинскую модель Наталью Болюх. Конечно, заинтересованные поклонники сразу заподозрили их в романе, тем более Лепс недавно развелся с супругой после 20 лет брака.

Кроме того, ранее поклонники уже спрашивали у Болюх о Лепсе, и модель сказала, что именно он является ее самым любимым артистом.

Таким сообщением модель подогрела слухи об их романе. Но нашлись и те, кто осудил молодую девушку за эти отношения. Поэтому она решила ответить фанам, но достаточно в саркастической форме: "Очень мне "стыдно" (за отношения с Лепсом, - УНИАН)".

При этом ни Болюх, ни Лепс пока не дали четкого ответа на вопрос, есть ли между ними романтические отношения.

Напомним, в декабре 2021 года Григорий Лепс официально развелся с балериной Анной Шаплыковой.

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