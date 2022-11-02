26-летняя Мариана Варела и 22-летняя Фабиола Валентин познакомились в 2020 году на конкурсе Miss Grand International, где представляли свои страны.

26-летняя Мариана Варела из Аргентины и 22-летняя Фабиола Валентин из Пуэрто-Рико, которые познакомились на конкурсе красоты Miss Grand International в 2020 году, совершили каминг-аут. Фабиола опубликовала в своем Instagram-блоге трогательный ролик, состоящий из совместных кадров с Марианой.

На одном из кадров можно увидеть, как Валентин делает предложение Вареле. Вот что написала Фабиола Валентин в своем Instagram-блоге:

"Решив сохранить наши отношения в тайне, мы открыли им двери в особенный день".

Влюбленные также показали свои кольца.

Отметим, Мариана Варела - именитая модель и участница многочисленных конкурсов красоты. В 2019 году принимала участие в конкурсе "Мисс Вселенная", однако победить не удалось. В Miss Grand International-2020 Варела попав в десятку лучших.

Фабиола Валентина - менее известная модель. Девушка родом из Пуэрто-Рико. Два года назад она также принимала участие в Miss Grand International, но первенства не добилась.

Напомним, фанатка Памелы Андерсон шокировала результатом пластики и сталай похожа на трансгендера.

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