Певица восхитила сеть / instagram.com/misharomanova
Популярная певица Миша Романова, которая была участницей группы "ВИА Гра", опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она позирует, сидя на подставке для вещей. Девушка надела мини-платье с цветочным принтом. А дополнила такой откровенный образ черными босоножками на высоком каблуке.
Стоит отметить, что Романова засветила пышную грудь. К слову, девушка прибегала к услугам пластических хирургов и делала маммопластику.
"Жизнь на высоких скоростях", - подписала фото певица.
Певица восхитила сеть / instagram.com/misharomanova
Кто такая Миша Романова:
- Наталья Могиленец (настоящее имя) родилась 3 августа 1990 года в Херсоне
- В 2012 году начала карьеру эстрадной певицы. Её продюсером стал Алан Бадоев
- Наталья взяла себе сценический псевдоним Миша Романова. По её словам, Миша и Романов — это имя и фамилия двух молодых людей, в которых она была влюблена
- В 2013 году приняла участие в шоу "Хочу V ВИА Гру". На этом шоу Миша Романова, Эрика Герцег и Анастасия Кожевникова составили коллектив под руководством наставницы Надежды Мейхер. В финале шоу они заняли первое место и стали новым составом группы "ВИА Гра"
- В марте 2018 года Миша Романова покинула группу "ВИА Гра" и начала сольную карьеру
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