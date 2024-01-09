Женщина написала эмоциональный пост.

Недавно певица Даша Астафьева подчеркнула важность продолжать говорить и писать о войне в Украине. Звезда говорит, что мир забывает обо всем ужасе, который сейчас переживают украинцы. Соответствующий пост она написала в сети.

"Стоит понять простую вещь: мир теряет интерес к нам. Все ахнули, поддержали, понаблюдали и, в конце концов, пошли дальше. Это не их война. У нас и дальше умирают люди от рук животных из болот, а у них на обложке - Тейлор Свифт. Некоторые иностранцы вообще думают, что наша война кончилась, потому что ее перестало освещать национальное телевидение, а кто-то просто не интересуется нами, ведь читать о концертах Бейонсе приятнее, чем о геноциде украинцев. Но бл*дь! Ничего не кончилось! Война продолжается!" - написала певица.

Она добавила, что главная миссия украинцев - транслировать войну миру. Замалчивание событий - это настоящее преступление.

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"Мир должен видеть то, что Россия делает каждый, с*ка, день. Только так мы будем влиять на отношение людей к нашему врагу и уменьшать лояльность к русским. Все просто: чем больше иностранцев знают правду, тем больше мировое сообщество поддерживает нас, а международные политики помогают нам гасить оккупантов. Считайте, каждый репост сохраняет жизнь", - написала Даша.

Она говорит, что понимает, когда хочется немножко отвлечься и смотреть на что-то приятное. Но такой контент сейчас неактуален, когда прилетает очередная ракета в дом, где живут люди.

"Ты смотришь на крышу в пламени, завалившем всю твою жизнь и кота, и думаешь: "Сейчас, самое главное, это никому не показать, чтобы не напугать иностранцев! Репостну лучше юную Джулию Робертс, лишь бы всем было приятно". Нормально транслировать свою жизнь со всеми ее радостями и проблемами. Замалчивать войну, чтобы не испортить свою "пинтерестную" страницу - это бесчеловечное паскудство и жестокость", - отметила Даша.

Напомним, недавно Астафьева поскандалила с подписчицей, которая после очередного обстрела россиян, попросила ее не постить фото и видео последствий прилетов. Это якобы пугает украинцев, которые живут сейчас за границей. Но Даша не захотела удалять контент о войне и подчеркивает, что такое поведение женщины было неадекватным.

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