Актер поддерживает нашу страну еще со времен начала полномасштабного вторжения.

Известный валлийский актёр и певец Люк Эванс, который прославился благодаря фильму "Дракула", записал обращение к украинскому народу. Ролик был опубликован в Telegram-канале платформы United24.

Знаменитость в который раз выразил свою поддержку, а также заметил, что украинцы сегодня всему миру демонстрируют свою силу и единство.

Люк Эванс подчеркнул, что спустя год с начала полномасштабной войны мир не забывает о том, какие зверства и кровопролития происходят по вине россиян.

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"Вы - наши братья и сестры. И хотя я далеко, я хочу, чтобы вы знали, что я поддерживаю всех вас. Вы не одни. Мы о вас не забыли. Мир о вас не забыл. Пожалуйста, держитесь, и знайте, что мы рядом, и молимся, чтобы это закончилось", - сказал Эванс.

Кто такой Люк Эванс и чем он прославился

Эванс - 43-летний валлийский актёр и певец. Всемирная слава пришла к нему после роли лучника Барда во второй и третьей части трилогии Питера Джексона о хоббите. В 2013 году он сыграл главную роль в шестой части фильма "Форсаж", а год спустя стал главным героем фильма "Дракула".

В 2017 году Люк напомнил о себе еще одной ролью, на этот раз в мультфильме. Ему досталась роль Гастона в ремейке "Красавица и чудовище" от Disney.

Люк Эванс сразу после начала полномасштабной войны в Украине дал понять - он поддерживает нашу страну. В своем блоге он неоднократно публиковал информацию о преступлениях России.

Напомним, звезда Marvel зачитал стихотворение Жадана о войне в Украине.

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