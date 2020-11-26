Милла сняла на видео первые шаги своей десятимесячной дочери.

Известная американская модель и актриса Милла Йовович успешно совмещает свою карьеру с материнскими обязанностями. У звезды есть трое дочерей от режиссера Пола Андерсона, младшей из которых чуть меньше года.

В своем Инстаграме актриса показала трогательное видео с десятимесячной дочкой Оушан. На видео малышка делает первые в своей жизни шаги, а мама приманивает дочку яркой игрушкой. В подписи к посту Милла написала: "И это официально: малышка Оши теперь тоддлер", - так в английском языке называют детей, которые научились ходить.

Милла одета в простой домашний наряд - блузу и джинсы. Маленькая Оши носит милые персиковые штаны и блузу с рюшами. На ролике видно и мужа актрисы Пола Андерсона.

Подписчики Миллы умилились видеороликом и поблагодарили актрису за трогательные семейные кадры. "Это самое милое, что я увидела за сегодня", "Спасибо, что делишься такими трогательными кадрами", "Первые шаги, такие смелые и сильные", "Это так прекрасно", "Боже, я плачу", - пишут в комментариях пользователи.

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Автор: Екатерина Пулатова