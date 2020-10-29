Звездная голливудская актриса Милла Йовович опубликовала в Instagram свежее фото со своими младшими дочками Дэшиэл Эдан и Ошин Ларк Эллиот.
Читайте такжеАктриса Милла Йовович показала полугодовалую дочьСамой младшей дочери актрисы и ее мужа, продюсера Пола Андресона, Ошин уже 9 месяцев. На снимке малышка в светлом боди лежит на кровати со своей сестрой, которой 5 лет.
"О Боже мой. Не могу поверить, что я родила этих удивительных существ. Мои два лучших маленьких приятеля", - подписала снимок актриса.
Подписчики Йовович пришли в восторг от ее дочерей, отметив, что они очень похожи на свою маму.
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