Самой младшей дочери актрисы и ее мужа, продюсера Пола Андресона, Ошин уже 9 месяцев.

Звездная голливудская актриса Милла Йовович опубликовала в Instagram свежее фото со своими младшими дочками Дэшиэл Эдан и Ошин Ларк Эллиот.

Читайте такжеАктриса Милла Йовович показала полугодовалую дочьСамой младшей дочери актрисы и ее мужа, продюсера Пола Андресона, Ошин уже 9 месяцев. На снимке малышка в светлом боди лежит на кровати со своей сестрой, которой 5 лет.

"О Боже мой. Не могу поверить, что я родила этих удивительных существ. Мои два лучших маленьких приятеля", - подписала снимок актриса.

Подписчики Йовович пришли в восторг от ее дочерей, отметив, что они очень похожи на свою маму.

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Автор: Ирина Погорелая