Актер опубликовал новый снимок.

Итальянский актер Микеле Морроне опубликовал в Instagram новую фотографию.

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На снимке он предстал в черных штанах. Верх у него был обнаженный. В результате видно его стальной пресс.

Фотография была сделана при солнечном свете. Складывается впечатление, что Микеле аж искупался в лучах солнышка. Фото получилось очень теплым и сексуальным.

Кто такой Микеле Морроне:

Микеле Морроне родился 3 октября 1990 года в Ломбардии. Актером решил стать еще в подростковом возрасте

Актерский дебют Микеле Морроне состоялся в 2010 году на сцене театра Teatro Fraschini в Павии

После премьеры "365 дней" в польском Tinder появился аккаунт Микеле Морроне, но это подделка

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Автор: Диана Могилевич