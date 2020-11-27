Актер опубликовал фото / instagram.com/iammichelemorroneofficial
Итальянский актер Микеле Морроне опубликовал в Instagram новую фотографию.
Читайте такжеАнастасия Приходько показала голую грудь с арбузиками
На снимке он предстал в черных штанах. Верх у него был обнаженный. В результате видно его стальной пресс.
Фотография была сделана при солнечном свете. Складывается впечатление, что Микеле аж искупался в лучах солнышка. Фото получилось очень теплым и сексуальным.
Актер опубликовал фото / instagram.com/iammichelemorroneofficial
Кто такой Микеле Морроне:
- Микеле Морроне родился 3 октября 1990 года в Ломбардии. Актером решил стать еще в подростковом возрасте
- Актерский дебют Микеле Морроне состоялся в 2010 году на сцене театра Teatro Fraschini в Павии
- После премьеры "365 дней" в польском Tinder появился аккаунт Микеле Морроне, но это подделка
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram