Актер порадовал поклонниц пикантным снимком.

Известный актер Микеле Морроне опубликовал в Instagram новую фотографию, на которой предстал полуголым.

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Звезда эротического фильма "365 дней" позировал в одних джинсах, а верх у него был полностью оголенным. Интересно, что дополнил он такой образ массивной цепью на шее.

Стоит отметить, что актер следит за своей фигурой. У него подкаченные мышцы, от которых невозможно оторвать взгляд.

Кто такой Микеле Морроне:

Микеле Морроне родился 3 октября 1990 года в Ломбардии. Актером решил стать еще в подростковом возрасте

Актерский дебют Микеле Морроне состоялся в 2010 году на сцене театра Teatro Fraschini в Павии

После премьеры "365 дней" в польском Tinder появился аккаунт Микеле Морроне, но это подделка

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Автор: Диана Могилевич