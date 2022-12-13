Украинская певица трогательно поздравила с днем рождения своего любимого мужчину.

Украинская певица Мика Ньютон впервые за долгое время показала фотографии со своим мужем, бизнесменом Крисом Сааведро. Мужчине исполнилось 40 лет. Именно это и стало поводом обнародовать совместные снимки.

Вот что артистка написала в своем блоге:

"Поздравляю с 40-м днем рождения, моя любовь. Я очень счастлива быть твоей женой. Спасибо, что выбрал меня и ухаживал за мной целый год. Но это говорит о том, насколько ты решителен во всем, что делаешь в своей жизни. Спасибо, что был рядом в трудные для меня годы. Люблю тебя очень сильно".

Упомянула Мика Ньютон и свою свекровь - маму Криса Сааведро.

"Благодарю эту сильную маму за то, что вырастила такого искреннего и доброго человека! Мои поздравления, Карен", - резюмировала артистка.

Отметим, что Мика Ньютон, несмотря на публичность, не очень любит рассказывать поклонникам детали своей личной жизни. Из открытых источников известно, что ее супруг - владелец американского модельного агентства "Saint Agency". В браке они с 2018 года. Детей нет.

Напомним, Лилия Подкопаева показала редкие фотографии взрослой дочери.

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