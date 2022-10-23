Певица редко показывает мужа и говорит о личной жизни.

Украинская певица Мика Ньютон, которая долгое время живет в США, показала совместное фото с супругом, американским бизнесменом Крисом Сааведром.

Так, знаменитость в своих соцсетях рассказала, что едет в Нью-Йорк, где у нее запланировано выступление.

"И я еду в Нью-Йорк, чтобы выступить. Я очень в восторге от своей поездки", - поделилась звезда.

Вместе с ней поехал и ее супруг, который, по словам Мики, уже более восьми лет является для нее и лучшим другом.

"По дороге в Нью-Йорк со своим лучшим другом в течение восьми с половиной лет. Время летит, и наша связь становится только крепче. Я чувствую себя очень счастливой, ведь ты рядом со мной", - добавила Мика.

Мика Ньютон: позиция по войне в Украине

Мика Ньютон, несмотря на то, что с 2018 года живет в США, открыто говорит о том, что Крым - это Украина. Поэтому она не признает незаконную аннексию полуострова.

Она отметила, что давно отказалась от гастролей в РФ, в том числе и корпоративов.

Кроме того, в начале полномасштабной войны она выпустила первую за несколько лет песню "Вільні". В основу композиции положены события в Украине, которые перевернули жизнь украинцев по всему миру. Мика Ньютон стала первой украинской певицей, которая спела на церемонии награждения Грэмми, и впервые на Grammy звучала украинская речь.

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