Актер вспомнил лучшие моменты дружбы и сотрудничества с Мэттью Перри.

Известный актер Мэтт Леблан, который великолепно сыграл Джои в культовом сериале "Друзья", наконец нашел в себе силы подобрать слова, чтобы почтить память одного из лучших друзей - Мэттью Перри. Об этом он высказался на своей странице в Instagram.

К своим искренним словам он добавил трогательный трибьют и несколько кадров из культового сериала.

56-летний Мэтт написал: "Мэттью. С тяжестью на сердце я говорю "прощай". Времена, которые мы провели вместе, честно говоря, одни из самых любимых времен в моей жизни".

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Актер вспомнил, что делить сцену с Мэттью было настоящим удовольствием. Мэтт признался, что воспоминания о Перри всегда вызывают у него улыбку.

"Расправь свои крылья и лети, брат, ты наконец свободен. Очень люблю. И, думаю, ты оставляешь себе те двадцать баксов, которые мне должен", - резюмировал актер.

Кто такой Мэтт Леблан

Красавчик Мэтт Леблан начинал свою творческую деятельность со съемок в рекламных роликах. В 1988 году он получил первую роль в драме "ТВ 101", впоследствии снимался в клипах Боба Сигера, Джона Бон Джови, Аланис Мориссетт. Продолжил карьеру в сериале "Женаты ... с детьми". Леблан также засветился в двух эпизодах сериала "Дневники Красной Туфельки". А в 1994 году он получил роль Джоуи Триббиани в сериале "Друзья". Эта роль подарила Мэтту мировую известность и хорошие гонорары.

Напомним, 28 октября стало известно о том, что Чендлера из "Друзей" нашли мертвым в его квартире. Впоследствии сообщили о возможных причины смерти Мэттью Перри.

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