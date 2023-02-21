Известный актер поддержал Украину.

Голливудский актер и звезда фильма "Марсианин" Мэтт Дэймон признался, что может снять документальный фильм о полномасштабной войне в Украине, которую почти год назад развязала Россия. О своих планах он рассказал на 73-м Берлинском кинофестивале.

Дэймон появился на презентации документального фильма "Поцелуй будущего", который он продюсировал вместе с актером Беном Афллеком и другими звездами, со значком в цветах флага Украины. Он надел значок в виде желто-голубого медведя. Фото с актером уже опубликовал фотограф Дмитрий Галькевич.

Как сообщает Deadline, актера спросили, думал ли он о создании документального фильма о войне в Украине. Дэймону привели в пример работу Шона Пенна, который создал киноленту Superpower. В ней Пенн рассказал о полномасштабной войне. Дэймон сказал, что в будущем нас ждет много фильмов об Украине.

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По словам актера и продюсера, его проект пока что находится на ранней стадии. Однако он не стал отрицать, что может снять документальный фильм. Дэймон также рассказал, что он не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, но виделся с его женой на Ассамблее ООН в прошлом году.

Напомним, 18 февраля на Берлинале показали фильм Шона Пенна об Украине. Для съемки киноленты Superpower Пенн не побоялся лично посетить нашу страну в условиях полномасштабной войны.

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