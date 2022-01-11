Елену Проклову госпитализировали в Москве.

Известная советская и российская актриса Елена Проклова рассказала о своем состоянии после госпитализации в Москве с инсультом.

Об этом пишет Telegram-канал "Говорит Москва".

"У меня не повреждены ни двигательные функции, ни умственные. У меня поврежден мозжечок, это вестибулярный аппарат. То есть меня всё время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону. Обещаю, что к концу февраля я буду уже в полном здравии", – отметила она.

Сообщается, что Проклову перевели из реанимации в палату. Её состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Следующие несколько недель она пробудет под наблюдением.

Читайте такжеЗвезду фильма "Иван Васильевич меняет профессию" госпитализировали, он в тяжелом состоянииРанее сообщалось, что Елена Проклова госпитализирована с инсультом в Москве.

Елена Проклова: чем известна актриса

Проклова родилась в Москве 2 сентября 1953 года. В возрасте 12 лет дебютировала в кино в картине "Звонят, откройте дверь".

Больше всего актриса известна по фильмам "Мимино", "Собака на сене", "Гори, гори, моя звезда", "Поздняя любовь", "Запомните меня такой" и "Единственная".

Вас также могут заинтересовать новости: