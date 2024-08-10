Елена Хохляткина отказалась от таких предложений.

Украинская актриса, звезда фильма ужасов "Конотопская ведьма", премьера которого состоится 22 августа, Елена Хохляткина призналась, что получала предложения о сотрудничестве в так называемой "Донецкой народной республике".

Народная артистка Украины поделилась, что в свое время она много лет жила и работала в Донецке. С началом военных действий на Донбассе Елена переехала в Киев, но даже после этого ей предлагали играть в театральной труппе "ДНР". Конечно, актриса отказалась.

"Мне это противно было. Ну оно не мое, оно не отзывается у меня, вызывает ненависть", - сказала Хохляткина.

По словам знаменитости, для нее всегда было принципиально играть только на украинском языке, даже когда она жила в Донецке. Елена вспомнила, что неоднократно сталкивалась с осуждением в свою сторону из-за языка.

"Там были конечно эти комментарии о языке, о регионе, хохлах, хохляцком языке. Я взрывалась сразу на эти комментарии. Почему? Потому что с детства я росла с украинскими песнями", - добавила кинозвезда.

Хохляткина делала все возможное, чтобы распространять украинский язык на Востоке. Она учила своих детей и прививала им любовь к украинской культуре.

"И дети мои слушали песни и колыбельные на украинском языке. И слава Богу, что творческая среда у нас всегда украиноязычная была. Хотя школы и друзья, это все был другой язык", - поделилась артистка.

Что известно о Хохляткиной

Елена родом из Херсона. Там она начала свою карьеру, будучи актрисой в труппе Херсонского Театра им. Кулиша. После этого Хохляткина много лет играла в Донецком национальном академическом музыкально-драматическом театре.

После нападения России на Донбасс в 2014 году артистка с мужем - актером, звездой сериала "Спіймати Кайдаша" Виктором Ждановым - и детьми переехала в столицу. Сейчас актриса работает в Киевском театре им. Франко.

Хохляткина сыграла роли в фильмах "Памфір", "Сонячний листопад", "Жіночий лікар-3", "Кріпосна".

Напомним, ранее актриса Ирма Витовская вспомнила, как РФ до войны насаждала свои нарративы.

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