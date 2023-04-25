Певец признал, что ему неприятно слышать русский язык от украинцев, которые сейчас живут в Европе.

Известный украинский певец MELOVIN осудил русскоязычных украинцев. По словам артиста, ему становится очень неприятно, когда он слышит эту речь.

Певец поделился фрагментом своего интервью для "Суспильного", в котором он высказался относительно русскоязычных украинцев. MELOVIN также объяснил, почему именно ему "противно" из-за таких ситуаций.

"Мне противно за украинцев, которые в Европе говорят на русском. Потому что я иду с коллегами, и я боюсь. Я не понимаю, кто это. Я не понимаю, кого вы поддерживаете. Я не вижу, где украинец", - заявил певец.

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Фрагмент интервью артиста вызвал бурную реакцию в сети. Комментаторы начали обсуждать позицию MELOVIN. Одни согласились с мнением певца, также нашлись те, кому его заявление не понравилось. Комментаторы пишут:

"Я понимаю тебя.. К сожалению для многих, для меня тоже, разговаривать на русском легче, это получается автоматически, потому что чтобы разговаривать на украинском, нужны силы и энергия"

"Поддерживаю! Потому что ходишь и не можешь понять: то ли свой и нужно идти обниматься, то ли враг... И еще максимально уже достало объяснять местным, как так получается, что Россия убивает украинцев, а украинцы общаются по-русски"

"Есть невероятно много людей, общающихся на русском, они даже не украинцы, но поддерживают Украину".

Кто такой певец MELOVIN

Певец Константин Бочаров (настоящее имя MELOVIN) одержал победу в шестом сезоне шоу "Х-фактор". В 2018 году артист представлял Украину на "Евровидении". Песня Under The ladder принесла ему 17-е место.

В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут. Он сделал это в прямом эфире фестиваля Atlas Weekend. После этого противники ЛГБТ-сообщества едва не сорвали его концерт.

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