Тур призван объединить украинцев и европейцев. Привлечь внимание к Украине и в очередной раз напомнить, что война, которую РФ развязала в сердце Европы, продолжается.

16 июня в 19:00 в столице Венгрии на площади Бакатш (Bakats ter) состоится концерт в рамках Европейского благотворительного тура в поддержку Украины "Жизнь победит / Life Will Win".

Тур призван объединить украинцев и европейцев. Привлечь внимание к Украине и в очередной раз напомнить, что война, которую РФ развязала в сердце Европы, продолжается. Украина стоит за европейские ценности и борется за независимость.

Несмотря на отмену концерта властями Венгрии, он все же состоится в Будапеште, благодаря неравнодушным венграм, активистам и местной власти. Правительство Венгрии не дает комментарии, но не называет причины отмены концерта.

Напомним, что 13 июня в столице Чехии на острове Кампа состоялся третий концерт тура. Тысячи людей пришли поддержать Украину и присоединиться к сбору средств на медицинскую помощь.

На день Прага стала центром украинской культуры, музыки и юмора, чтобы еще раз напомнить всей Европе, что украинцы нуждаются в поддержке и помощи. Ведь мы боремся за независимость, демократическое будущее и свободу, которая является основой европейских ценностей.

На сцене "Жизнь Победит / Life Will Win" выступили MONATIK, Вопли Видоплясова, Злата Огневич, Pianoboy, Wellboy, а также звучали песни "Вечернего Квартала".

"Мы выходим на сцену, смотрим в глаза зрителям и понимаем, что все не зря. Наша цель – объединить, не дать забыть о войне и хотя бы на несколько часов подарить родной дом и уют всем украинцам, которые оказались в Европе не по свои свободы. Три месяца мы ездили с концертами на передовые, в госпитали, воинские части, в разные города Украины: Харьков, Днепр, Одесса, Николаев, Киевщина, Житомирщина... Конечно, выступать перед военными и гражданскими – это разные вещи. Но объединяет нас всех главное – мы украинцы, которые хотят, чтобы война закончилась, мы победили и начали отстраивать свою жизнь и страну", - комментирует актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой.

Ведущие: Евгений Кошевой, Елена Кравец, Александр Пикалов и Даша Трегубова.

Все собранные средства во время концертов пойдут на медицинские нужды через фандрейзинговую платформу UNITED24 – на закупку рентген-прозрачных операционных столов для украинских больниц.

"Нам нужна поддержка Европы в разных направлениях. Поскольку война в Украине продолжается. Она не остановилась. И сейчас очень важны медицинские потребности украинских больниц, чтобы помогать нашим военным и гражданским, которые получают травмы в результате российской агрессии. Мы собираем средства на рентген-прозрачные операционные столы, которые позволят проводить операции по удалению обломков и фиксации костей", - комментирует актриса Студии "Квартал 95" Елена Кравец.

Благотворительный тур поставил цель собрать $500 000. Приобщиться к сбору можно по ссылке.

Уже завтра, 16 июня в 19:00 состоится концерт в Будапеште на площади Бакатш (Bakats ter). Берите друзей, приходите и донатьте на нужды Украины.