Актриса показала фото / eastnews.ua
Известная актриса Мэгги Грейс опубликовала в Instagram пост, в котором поделилась радостным событием.
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Звезда сериала "Остаться в живых" впервые стала мамой. По ее словам, переход к родительству стал самым глубоким и самым красивым опытом в ее жизни.
Известно, что 37-летняя звезда родила от актера Брента Бушнелла. Пара находится в официальном браке уже три года. О беременности звезды стало известно еще в марте.
Актриса показала фото / instagram.com/maggiegrace
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