Мэгги Грейс впервые стала мамой.

Известная актриса Мэгги Грейс опубликовала в Instagram пост, в котором поделилась радостным событием.

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Звезда сериала "Остаться в живых" впервые стала мамой. По ее словам, переход к родительству стал самым глубоким и самым красивым опытом в ее жизни.

Известно, что 37-летняя звезда родила от актера Брента Бушнелла. Пара находится в официальном браке уже три года. О беременности звезды стало известно еще в марте.

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Автор: Диана Могилевич