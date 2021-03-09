После интервью, которое герцогиня Меган и принц Гарри дали ведущей Опре Уинфри, стали известны многие подробности их жизни в королевской семье.

Свадьба, которая была организована 19 мая 2018 года, была не для Гарри и Меган, а, как сказала в интервью герцогиня, она была для людей. Сами же влюбленные обвенчались за три дня до свадьбы на приватной церемонии, на которой присутствовали только вдвоем.

Читайте такжеБукмекеры предсказали имя дочери Меган Маркл и принца Гарри"За три дня до свадьбы мы поженились… Никто этого не знает. Мы позвонили архиепископу (Кентерберийскому, тому самому, который проводил для Меган таинство крещения) и просто сказали ему: "Смотрите, вот это - спектакль для всего мира. Но мы хотим заключить союз между нами и для нас", - рассказала герцогиня Сассекская. Она также отметила, что свидетельство об их союзе, которое висит у них дома на стенке, датировано как раз этой датой (число Меган не назвала, возможно, это 15 или 16 мая 2018 года).

Церемония венчания прошла на заднем дворе их дома. Какое платье было в этот день на Меган, она не рассказала, сообщает ТСН.

В интервью герцог и герцогиня Сассекские сделали много шокирующих признаний. Рассказали о расизме в королевской семье, о буллинге, Меган также призналась, что через год после пышной свадьбы ее посещали суицидальные мысли.

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Автор: УНИАН