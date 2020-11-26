34-летняя актриса решила официально разорвать отношения с Брайаном Остином Грином после более 10 лет брака.

Меган Фокс официально подала на развод с Брайаном Остином Грином.

Об этом сообщает E! News.

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Как сообщается, Меган Фокс подала на развод с Брайаном Остином Грином в среду, 25 ноября, после более чем 10 лет брака.

Представитель округа Лос-Анджелес подтвердил изданию информацию об этом. Также сообщается, что Грин дал ответ на прошение о разводе Фокс.

По данным издания, причиной развода указаны "непримиримые разногласия". Кроме того, Меган Фокс потребовала совместной юридической и физической опеки над детьми.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Меган Фокс и Брайан Остин Грин поженились в июне 2010 года.

Пара воспитывает троих сыновей: Джорни Ривер Грин (4 года), Боди Рэнсом Грин (6 лет) и Ноа Шеннон Грин (8 лет).

Фокс ранее подавала на развод в августе 2015 года, но пара помирилась.

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Перевод: Екатерина Лиманская