Артисты со слезами на глазах вспомнили, что родители их не хвалили.

Украинские звезды рассказали, что в детстве родители никогда их не хвалили. Поэтому со своими детьми они поступают по-другому. Например, певица Слава Каминская никогда их не сравнивает, а Тоня Матвиенко всегда хвалит своих дочерей.

Об этом говорится в программе "Звездный путь".

Наталья Могилевская

Певица Наталья Могилевская со слезами на глазах рассказала, что была очень талантливой девочкой. Но за всю ее жизнь ей об этом никто не сказал.

"Мне никто не говорил, что учиться - это классно, это нужно. В учебе мне все легко давалось, но я получала тройки. И все Я только пела и танцевала. А сегодня я получаю серьезное образование, я учусь в американской академии. То есть сегодня я добираю то, что не добрала тогда. И это только потому, что меня никто никогда не хвалил. Если бы хвалили, то я уверена, что получила бы лучшее образование", - сказала звезда.

Певица Светлана Тарабарова вспомнила историю из детства, которая навсегда ей запомнилась. Звезда принесла домой первое место с конкурса, а ее отец спросил, не было ли гран-при.

"Папа так меня мотивировал. Но меня никто никогда не хвалил", - призналась Светлана.

Тоня Матвиенко

Певица Тоня Матвиенко откровенно рассказала, что ее тоже никто не хвалил. Поэтому со своими дочками она ведет себя по-другому.

"Я считаю, что нужно хвалить. Своих детей я не просто хвалю, я делаю им комплименты, я их обнимаю и всегда желаю хорошего дня. Мои дети самые лучшие", - добавила Матвиенко.

Слава Каминская

По словам певицы Славы Каминской, она своих детей перехваливает, чтобы они чувствовали, что они самые лучшие.

"Ребенок должен чувствовать поддержку и знать, что он прекрасен. Я никогда их не сравниваю и хвалю каждого по отдельности", - говорит Каминская.

Олег Винник

А вот певец Олег Винник признался, что его хвалить было не за что. Он не мог усидеть на одном месте. По его словам, он был очень видный парень.

Ранее УНИАН назвал топ-5 звезд, которые страдали от проблем с внешностью перед концертами.

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Автор: Диана Могилевич