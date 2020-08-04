"Мне не больно": дочь Оли Поляковой жестко расплакалась

Накануне Маша получила травму ноги.

Дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша снимала видео в ТикТок и расплакалась.

Накануне девушка повредила ногу, когда гналась за своей младшей сестрой Алисой. Теперь она лежит в гипсе и не может пока насупать на ногу. Вероятно, у Маши начала болеть нога, что она расплакалась. Со слезами на глазах девушка сняла видео в ТикТок.

Как сообщал УНИАН, Оля Полякова в мини-платье покаталась в кольце и показала длинные ноги.

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