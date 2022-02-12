По ее словам, 70 % своего рациона состоит из сырых овощей или любого вида обработки.

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина не устает отвечать на вопросы о похудении.

Так, в "Интервью 24" звезда объяснила, что ее режим питания уже очень много лет примерно одинаков.

"Все ждут какого-то чуда, а у меня, к сожалению, его как не было, так и нет. Мой режим питания уже очень много лет примерно одинаков. Из него исключены тяжелые углеводы, выпечка, тесто, изделия из муки, все с заварными кремами. Этого практически нет. Я не ем пельмени, вареники, пасту – ничего, где есть тесто", - отметила Ефросинина.

По ее словам, 70% своего рациона состоит из сырых овощей или любого вида обработки.

"Изредка вы можете встретить в моем рационе рыбу. Не могу назвать себя вегетарианкой, но я идеально чувствую себя на растительной пище. При подготовке к съемкам, особенно в белье, стараюсь привести свое тело в идеальное для камеры состояние. Чтобы выглядеть стройным для жизни, необходимо быть немного похудевшим. Многие этого не замечают. Я к этому отношусь не как к жертвоприношению, а как к вынужденной мере и рабочему фактору. Поэтому мне это дается легко", - рассказала звезда.

Также, Ефросинина практикует интервальное голодание.

"Я убираю ужин и перехожу на весьма модное сегодня интервальное голодание, когда разница между последним приемом пищи одного дня и первым приемом пищи на следующий день составляет шестнадцать часов. Это очень непросто, поскольку вечером как раз очень сильно хочется поесть. Но если, например, поужинать в пять вечера, а позавтракать где-то в восемь или девять утра, то это и есть интервальная голодовка. Оно работает, конечно, безотказно. Так питалась моя мама сразу же после моего рождения. Не буду говорить сколько лет назад это было", - рассказала звезда.

Как подчеркнула Ефросинина, у нее обычные отношения с едой.

"Я люблю суши – кусочек риса с сырой рыбой, лучше с лососем. Также мне нравятся крем-супы на кокосовом молоке, потому что они быстро утоляют аппетит и каким-то теплом окутывают и успокаивают. Если в меню мне ничего не понравилось, но я вижу крем-суп на альтернативном молоке, то я его всегда возьму. И обязательно должен быть салат, гора салата, вся зелень мира, стручковая фасоль, авокадо, кабачок, пусть даже сырой, огурец и зеленое яблоко. Мне кажется, что я оздоравливаюсь, даже когда смотрю на него. Очень вкусно, когда такой салат заправляют лимонным соком", - поделилась звезда.

Справка УНИАН. Интервальное голодание - это режим питания для похудения, заключающийся в периодическом отказе от пищи. Наиболее популярным методом является система 16/8-полный отказ от еды на 16 часов и 8 часов, когда есть можно.

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