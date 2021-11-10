Инцидент произошел перед съемками "Лиги смеха".

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала в инста-сториз, что наткнулась в интернете на статью о том, что качество кожи на шее женщин повсеместно ухудшается. А все из-за того, что дамы держат телефон перед глазами, а нужно над головой.

Так, Ефросинина решила проверить этот лайфхак, но уронила телефон себе на лицо. В результате у нее большой синяк на щеке и оттек горбинки носа.

"Сегодня, как, с*ка, по заказу. Прям к съемкам финала "Лиги смеха" ко мне прилетел синяк и оттек горбинки носа", - написала Маша.

Благо, визажисты смогли скрыть травму лица благодаря профессиональному макияжу. И даже этот неприятный инцидент не помешал Ефросининой блистать.

Ранее УНИАН сообщал, что Маша Ефросинина в ретро-купальнике похвасталась отдыхом на Мальдивах. Вслед за ней на острова укатила и Оля Полякова вместе со своим мужем и детьми.

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Автор: Диана Могилевич