Телеведущая высказалась в своих социальных сетях.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина отреагировала на хейт со стороны поклонников, которые называют ее "худой, старой анорексичкой".

Звезда написала на своей странице в Instagram, что начиталась в комментариях под ее постами много гадостей, поэтому решила ответить всем недовольным ее внешним видом.

"Боже, люди, радость какая! Зашла в комменты под предпоследними видео, и как хлынуло у меня довоенными ощущениями: "переделана, вся в филлерах, косметолог - г**но, старая, худая анорексичка!". Спасибо вам, что стало легче", - написала Ефросинина.

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Отметим, ранее Маша Ефросинина пожаловалась на то, что и ее муж Тимур Хромаев недоволен ее внешним видом. Он сказал, что звезда слишком похудела.

"Он сильно изменился. Он больше в себе. То, что он видит, и то, что он говорит: "Маша, там совсем другая жизнь. Там все по-другому". Я все жду, что он немного отойдет, разговорится и расскажет больше подробностей. А если по такому жизненному, то ему не нравится, что я похудела. Сказал: "Да что это такое?", - отметила Мария.

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