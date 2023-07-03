Ведущая очень изменилась за эти годы.

Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая, которая обрела популярность после утреннего шоу "Подъем". Сейчас ей восхищается вся Украина, а женщины наследуют ее примеру, как быть идеальной женщиной.

Ефросинина поражает своей женственностью, красотой, элегантностью и сильным внутренним стержнем. Сейчас она страстная брюнетка, о которой мечтают многие мужчины, а еще 20 лет назад она была милой девушкой, только начинающей свой творческий путь.

19 лет назад она снялась для обложки журнала "Уикенд". В кадре она позировала в красном платье с декольте и массивными украшениями в виде подвески и сережек. Сейчас же знаменитость совсем другая.

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Стоит отметить, что до начала полномасштабной войны Маша больше рассказывала о себе, о спорте и об уходе за телом, а также вела шоу "Взрослые девочки" с Олей Поляковой. А сейчас она ведет активную информационную борьбу.

В своем блоге она рассказывает обо всех ужасах войны, записывает гневные обращения к путинистам и реагирует на каждый обстрел Украины и убийства мирных жителей. Сейчас Ефросинина - украинка с большой буквы, которая доказала свою преданность стране.

Стоит отметить, что до 24 февраля 2022 года ведущая жила в Киеве, несмотря на то, что она родом из незаконно аннексированного Крыма. После этой даты она уехала с детьми за границу, но вскоре вернулась домой.

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