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Эпатажная MARUV засветила попу на сексапильном фото

18:18, 25 июня 2020
Звезды
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MARUV эпатирует публику / instagram.com/maruvofficial

Эпатажная исполнительница на трех фотографиях предстала в слитном купальнике с разрезами. При этом на одном из фото певица наверх надела сексапильное сетчатое платье, на другом - шелковый костюм (бежевые шорты и кофта). А дополнила такой дерзкий образ шляпа.

Марув показала фото / фото instagram.com/maruvofficial

"Прекрасна, как закат!", "Топ", "Шикарная фигура, а улыбка просто как у зайки", - написали подписчики.

Певица показала попу / фото instagram.com/maruvofficial

Как сообщал УНИАН, ранее MARUV эротично изогнулась на съёмках нового клипа.

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