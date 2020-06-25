Эпатажная MARUV засветила попу на сексапильном фото

Певица показала фигуру в купальнике.

Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram фотографии, на которых она позирует на яхте.

Эпатажная исполнительница на трех фотографиях предстала в слитном купальнике с разрезами. При этом на одном из фото певица наверх надела сексапильное сетчатое платье, на другом - шелковый костюм (бежевые шорты и кофта). А дополнила такой дерзкий образ шляпа.

"Прекрасна, как закат!", "Топ", "Шикарная фигура, а улыбка просто как у зайки", - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее MARUV эротично изогнулась на съёмках нового клипа.

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