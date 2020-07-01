"Горячее уже некуда!": MARUV в кожаном бюстгальтере показала сексуальную фигуру (фото)

Девушка позировала в своеобразном комбинезоне из прозрачной черной ткани.

Эпатажная украинская певица MARUV показала фигуру в невероятно откровенном наряде.

Свежее фото артистка опубликовала в своем Instagram.

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Девушка позировала в своеобразном комбинезоне из прозрачной черной ткани. Поверх него она надела кожаное нижнее белье. Особенно экстравагантно смотрелся бюстгальтер заостренной формы.

"Кожаный ошейник на шее оплатит мой чек", - кратко подписала она фото.

Фанаты остались в восторге от фотографии: "Горячее уже некуда!", "Икона!", "Богиня", "Как же я тебя обожаю!".

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