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"Горячее уже некуда!": MARUV в кожаном бюстгальтере показала сексуальную фигуру (фото)

11:47, 01 июля 2020
Звезды
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MARUV показала фигуру в невероятно откровенном наряде / Instagram MARUV

Свежее фото артистка опубликовала в своем Instagram. 

Instagram MARUV

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Девушка позировала в своеобразном комбинезоне из прозрачной черной ткани. Поверх него она надела кожаное нижнее белье. Особенно экстравагантно смотрелся бюстгальтер заостренной формы.

"Кожаный ошейник на шее оплатит мой чек", - кратко подписала она фото. 

Фанаты остались в восторге от фотографии: "Горячее уже некуда!", "Икона!", "Богиня", "Как же я тебя обожаю!".

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Теги: #певица#MARUV