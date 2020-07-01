"Горячее уже некуда!": MARUV в кожаном бюстгальтере показала сексуальную фигуру (фото)
11:47, 01 июля 2020Звезды
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Девушка позировала в своеобразном комбинезоне из прозрачной черной ткани.
MARUV показала фигуру в невероятно откровенном наряде / Instagram MARUV
Эпатажная украинская певица MARUV показала фигуру в невероятно откровенном наряде.
Свежее фото артистка опубликовала в своем Instagram.
Instagram MARUV
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Девушка позировала в своеобразном комбинезоне из прозрачной черной ткани. Поверх него она надела кожаное нижнее белье. Особенно экстравагантно смотрелся бюстгальтер заостренной формы.
"Кожаный ошейник на шее оплатит мой чек", - кратко подписала она фото.
Фанаты остались в восторге от фотографии: "Горячее уже некуда!", "Икона!", "Богиня", "Как же я тебя обожаю!".
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