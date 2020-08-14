"Вид сзади": эпатажная MARUV в латексе эротично выгнулась
14:15, 14 августа 2020Звезды
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Певица показала новые фото.
Певица показала фото / instagram.com/maruvofficial
Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram фотографии, где позирует в одежде собственного бренда.
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На снимках звезда предстала в полупрозрачной блузе, из-под которой просвечивался черный бюстгальтер. Также на ней была надета мини-юбка из латекса. А дополнили образ стрипы и солнцезащитные очки.
Стоит отметить, что фанатам такие фотографии очень понравились и они написали, что звезда выглядит превосходно.
"Ты самая красивая женщина", "Куда кричать о любви к тебе?", "Богиня", - написали фанаты.
Певица показала фото / instagram.com/maruvofficial
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