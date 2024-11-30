Марта Костюк стала жертвой вандалов в Милане: неизвестные разбили стекло в ее автомобиле

Спортсменка не постраждала.

Первая ракетка Украины Марта Костюк стала жертвой неприятного инцидента в Милане. После посещения концерта группы Kaleo, теннисистка обнаружила, что неизвестные разбили заднее стекло в ее автомобиле. Об этом она сообщила в своем Instagram, опубликовав фото поврежденного авто и эмоциональный комментарий:

"Дорогая поездка в Милан. Кто бы это ни сделал - благослови тебя Господь. Воистину".

К счастью, преступники не похитили спортивный инвентарь Костюк, который находился в багажнике.

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Пока неизвестно, был ли этот инцидент случайным актом вандализма или целенаправленным действием против украинской спортсменки. Полиция Милана проводит расследование для установления всех обстоятельств происшествия и задержания виновных.

Этот инцидент вызвал волну возмущения и поддержки для Марты Костюк в социальных сетях. Украинские болельщики выражают свою поддержку теннисистке и надеются на быстрое раскрытие преступления.

Марта Костюк является одной из самых перспективных украинских теннисисток. Она достигла значительных успехов на международной арене, в частности, выиграв турнир WTA в 2023 году. Этот инцидент не сломал ее дух, и она продолжает активно тренироваться и участвовать в соревнованиях.

Напомним, Марта Костюк достигла самого высокого места в мировом рейтинге и стала первой ракеткой Украины.

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